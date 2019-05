Doua distincte si elegante profesoare ale Iasului, intr-un dialog frumos in Studioul BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 15 mai, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor BZI LIVE sunt invitate doua distinse si elegante profesoare ale Iasului. Este vorba despre prof. dr. Mihaela Lesenciuc, inspector de specializare Geografie in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, respectiv, cadru didactic al Colegiului Emil Racovita, si prof. Cornelia Fiscutean, profesor de Geografie in cadrul Colegiului National Iasi. Alaturi de moderatorul Valentin Hutanu, cele doua profesoare vor aborda o serie de tematici ce tin de performantele de exceptie la nivel international ale cadrelor si elevilor din judetul Iasi la disciplina Geografie, vom vorbi despre excelenta in educatie, realitati din sistemul public de invatamant. ...