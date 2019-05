Doua femei au fost retinute, dupa ce au inselat mai multe persoane cu 90.000 de lei

Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore, fiind bănuite că au produs prin artificii financiare ilegale un prejudiciu de peste 90.000 lei mai multor persoane, potrivit Agerpres.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului local, instrumentează un amplu dosar privind fapte de înşelăciune, fals şi uz de fals. Poliţiştii au făcut 3 percheziţii şi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a două persoane bănuite că au produs prin artificii financiare ilegale un prejudiciu de peste 90.000 lei", informează IPJ Suceava, într-un comunicat.



Potrivit sursei citate, Poliţia Vatra Dornei a pus în aplicare sâmbătă trei mandate de percheziţie pe raza comunei Dorna Candrenilor, la domiciliul unei femei de 46 de ani, a unei femei de 51 de ani şi la punctul de lucru al unei societăţi comerciale.



"Astfel, la 25.03.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 16 persoane pentru săvârşirea a 46 de infracţiuni, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals, stabilindu-se că, în perioada 2015 - 2018, femeia de 46 de ani din comuna Dorna Candrenilor a identificat persoane în vârstă, singure sau cunoscute drept consumatoare de băuturi alcoolice, pe care, sub pretextul că are probleme grave în familie, le-a indus în eroare, determinându-le să facă împrumuturi pe la diferite unităţi bancare sau nebancare, banii împrumutaţi fiind luaţi de aceasta", precizează IPJ Suceava.

Cele două femei au beneficiat de complicitatea altor 14 persoane, care au emis adeverinţe de venit false sau au semnat contractele de împrumut, având calitate de titular de împrumut sau girant, cu toate că au ştiut faptul că unele acte sunt false sau falsificate sau unele persoane stipulate în contract nu au fost de faţă, prejudiciul fiind de peste 90.000 lei.



După audierea în calitate de suspecte, cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore, fiind încarcerate în arestul IPJ Suceava, urmând ca duminică să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, pentru stabilirea unor măsuri preventive.