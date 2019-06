Doua feriboturi revolutionare date in lucru la Șantierul Naval Damen Mangalia. Portofoliul de contracte al Șantierului Naval se mareste considerabil

Două feriboturi hibrid RoRo pentru Seaspan Ferries urmează săfie construite la Șantierul Naval Damen Mangalia. Fiecare dintre cele două nave inovatoare are o lungime de 149 de metri, și a fost proiectată astfel încât să permită încărcarea și transportul pe culoare cu o lungime totală de 1.034 metri. Feriboturile vor fi dotate cu baterii de 2 megawați, dar vor permite inclusiv stocarea a peste 200 de metri cubi de Gaz Natural Lichefiat. Cele două nave vor intra în Serviciul Seaspan Ferries ca parte a programului de înlocuire a flotei companiei.Navele vor fi clasificate de Bureau Veritas și vor intra în exploatare în 2021, construcția acestora începând la Santierul Naval Damen Mangalia încă de anul acesta. Șantierele navale Damen au câștigat oferta de construire a noilor feriboturi datorită reputației excelente, angajamentului față de calitate și datorită infrastructurii dovedite prin Șantierul Naval Mangalia. Cele două companii au lucrat îndeaproape pentru a se asigura că noile nave îndeplinesc standardele stricte de siguranță, de performanță și de funcționare necesare pentru a oferi servicii optime clienților companiei Seaspan Ferries."Dovedim, o dată în plus, că parteneriatul dintre Damen si România este un succes. Vorbim despre încă un contract cu beneficii multiple pentru cel mai mare șantier din Europa și, implicit, pentru economia României. Contractul confirmă încă o dată capacitățile extraordinare de care dispunem în România, precum și calitatea resursei umane înalt calificate de pe șantier. Prin specialiștii din Șantierul Naval de la Mangalia avem capacitatea să construim în România o gamă largă de nave, complexe, de mare capacitate și foarte avansate din punct de vedere tehnologic. România redevine astfel un lider în Europa în construcția navală", a declarat Niculae Bădălău, Ministrul Economiei.Harly Penner, Director Fleet Engineering & Vessel Development de la Seaspan Ferries, a afirmat, la rândul său: "Damen a muncit foarte mult pentru a câștiga acest proiect, iar Seaspan Ferries este încântat să se asocieze cu ei în noul lor santier din Mangalia, România. Santierul are o bună reputație pentru calitate și are forța de muncă și infrastructura necesară pentru a construi aceste nave complexe pentru Seaspan Ferries. Damen lucrează îndeaproape cu Seaspan pentru a se asigura că navele își ating capabilitățile de top, iar Seaspan Ferries așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu echipa Damen pe acest proiect interesant"."Suntem foarte entuziasmați să construim aceste nave hibrid cu doua sisteme de propulsie pentru Seaspan Ferries și suntem mândri că un astfel de operator de încredere a decis sa aleagă Damen pentru acest proiect. Considerăm că acesta este începutul unui excelent parteneriat, cu un potential imens pentru viitor", a adăugat Leo Postma, director de vânzări al Damen.Navele RoRo în cifre:Lungime: 149m;Culoare de bandă: 1034m;Tip: Roll-on/Roll-off;Alimentare cu energie: 209 metri cubi stocare Gaz Natural Lichefiat la bord,capacitate baterii 2MWh;Motoare de propulsie, tablouri electrice, depozitare ESS și GNL: furnizate de MANEnergy Solutions;Elice de propulsie: furnizate de Schottel Inc.