Doua fete de 6 si 7 ani au fost agresate intr-o scara de bloc

Doua fete de 6 si de 7 ani au fost agresate sexual de un barbat intr-un bloc din Galati, iar agresorul a fost prins de politisti la scurt timp dupa ce victimele au povestit parintilor ce au patit. Barbatul, care are 44 de ani, a fost arestat preventiv. Surse din randul anchetatorilor spun ca agresiunea s-a produs sambata in scara unui bloc din orasul Galati, iar victime sunt doua fetite de 6 si de 7 ani. Copilele au povestit parintilor ca un barbat le-a urmarit in bloc, le-a oprit si le-a pipait in zonele intime. Aceleasi surse sustin ca victimele nu au fost violate si ca agresorul a fost prins dupa ce parintii au alertat Politia. Reprezentantii Politiei Galati au transmis ca o tanara i-a alertat dupa ...