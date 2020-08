Doua gemene din Tulcea, date disparute

Cine are detali despre ele este rugat sa sune la cel mai apropiat sediu de poliție.

Polițiștii tulceni au fost sesizati cu privire la plecarea voluntară de la domiciliu a celor două minore. În prezent se desfășoară activități pentru identificarea acestora.Paralel cu ancheta polițiștilor, în mediul online a fost postat și un mesaj privind dispariția tinerelor:„În jurul zilei de 30.08.2020 în jurul orei 14 :00 fiicele mele gemene pe numele de Alara și Dilara Mițaru au plecat voluntar de acasă din com. Topolog județul Tulcea . Semnalmente 15 ani 1.56m înălțime, blonde, ochi albaștri . Rog să distribuiți în număr cât mai mare acest anunț poate cu ajutorul tuturor le vom găsi cât mai repede posibil. Este sesizată poliția locală de ieri ora 15: 00 dar pana in prezent au fost piste false. Cine are detali despre ele este rugat sa sune la cel mai apropiat sediu de poliție . Sau la Nr de tel 0727152849 -0724735889-0740934 562 - 0762478331 Vă multumesc!“