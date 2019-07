Doua judecatoare solicita ancheta in cazul procurorului sef adjunct, omul Laurei Codruta Kovesi

marius iacob google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatoarele Gabriela Baltag si Evelina Oprina, membre CSM, semneaza o scrisoare deschisa prin care solicita o ancheta urgenta in contextul in care procurorul Marius Iacob, adjunctul DNA, a fost mentinut in functie timp de patru luni desi exista o decizie definitiva a ICCJ in urma careia acestuia nu mai avea dreptul sa ocupe functii de conducere. Inalta Curte de Casatie si Justitie a intors luni, 18 martie, decizia Sectiei pentru procurori a CSM si a in cazul actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Marius Iacob. El era acuzat de IJ ca a delegat un procuror sef serviciu, respectiv pe Carmen Simona Ricu, sa reprezi ...