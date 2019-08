Doua medicamente pentru Ebola au avut rate de supravietuire de 90%

Ebola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ebola ar putea fi in curand ”sa fi prevenita si tratata”, dupa ce un studiu clinic pentru doua medicamente a aratat o imbunatatire semnificativa a ratelor de supravietuire, la circa 90%, potrivit cercetatorilor citati de BBC. Patru medicamente au fost testate pe pacienti din Republica Democrata Cpngo, unde are loc o epidemie grava cu acest virus. Doua dintre medicamentele studiate au fost considerabil mai eficace in tratarea bolii, s-a constatat in studiu. Medicamentele respective vor fi utilizate acum pentru tratarea tuturor pacientilor cu Ebola din Republica Democrata Congo, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii. Institutul National pentru Boli Infectionase si Alergii din SUA (NIAID), care a ...