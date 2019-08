Doua mega-vedete se despart la opt luni de la nunta. Motivul este uimitor - FOTO

despartire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Miley Cyrus si actorul Liam Hemsworth se despart la opt luni de la nunta, au anuntat reprezentanti ai artistilor pentru publicatia People. "Liam si Miley s-au inteles sa se desparta in acest moment", a anuntat un reprezentant al lui Cyrus. Cuplul s-a casatorit in decembrie 2018 “Evoluand in permanenta si schimbandu-se atat ca parteneri cat si ca persoane, ei s-au hotarat ca in acest fel se pot concentra cel mai bine fiecare asupra propriei persoane si cariere. Vor ramane parintii dedicati ai animalelor pe care le detin impreuna in perioada pe care o vor petrece cu drag separat. Va rugam sa le respectati transformarea si intimitatea”, se arata in mesajul oficial. Bianca Dra ...