Doua minore au fost amendate dupa ce s-au ratacit. Iata ce s-a intamplat

Politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata, de 14 ani, a fost amendata cu 250 de lei, iar parintii ei si ai unei prietene, de 13 ani, au fost sanctionati contraventional cu cate 500 de lei pentru nesupravegherea minorelor dupa ce fetele au fugit de acasa, la Constanta. Cand si-au dat seama ca s-au ratacit, s-au speriat si au mintit ca au fost rapite si violate. S-a intamplat in jurul orei 15:00, cand o femeie, de 34 de ani, din Constanta, a sunat la 112 reclamand ca in apropierea scolii generale numarul 8 se afla doua minore care plangeau spunand ca ar fi fost violate si rapite. “Cand le-am intrebat, fetele au raspuns, am fost rapite din Mereni, legate la ochii si aruncate aici. Am sunat imediat la 112, a venit politia si o ambulanta, au v ...