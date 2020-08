Doua nave umanitare sar in ajutorul vaporului lui Banksy. "Vom putea sa preluam migranti la bord chiar daca avem proceduri COVID-19 de respectat"

Doua nave umanitare vor acorda asistenta vaporului inchiriat de catre artistul Bansky care se afla in prezent in incapacitatea de a avansa in Marea Mediterana, dupa ce a salvat vineri 130 de naufragiati. Persoanele aflate pe vaporul Louise Michel au cerut "asistenta imediata", anuntand ca au contactat autoritatile italiene si malteze.