Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus confirmate in Romania – un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara care au venit din Italia

Două noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, în România, la un bărbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Până acum au fost confirmate 3 cazuri în România, primul fiind al bărbatului din Gorj. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Nelu Tătaru