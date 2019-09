centre de permanenta in judetul Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa de Asigurari de Sanatate Iasi aduce in atentie faptul ca s-au infiintat de catre Directia de Sanatate Publica Iasi doua noi centre de permanenta in judetul Iasi: Centrul de permanenta ”Herma Med Center” Belcesti cu zonele arondate: Comuna Belcesti, Baltati, Bals, Cotnari si Centrul de permanenta ”Transmed Expert” Podu Iloaiei cu zonele arondate: Orasul Podu Iloaiei, Comuna Romanesti si Comuna Erbiceni. Astfel, de la 01 octombrie 2019, in judetul Iasi se afla in contract un numar de nousprezece centre de permanenta (fata de saptesprezece cate erau in contract in 2018), din care in municipiul Iasi trei centre de permanenta: Centrul de permanenta Umanitas ...