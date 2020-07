Doua noi județe impun purtarea maștii in aer liber și inchid terasele pe timpul nopții

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu a decis că începând de sâmbătă devine obligatorie purtarea măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi: faleze, pieţe deschise, târguri/oboare, gări, autogări, staţii pentru transportul în comun, parcuri, locuri de joacă. O decizie similară a fost luată în județul Vrancea. Potrivit […] The post Două noi județe impun purtarea măștii în aer liber și închid terasele pe timpul nopții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.