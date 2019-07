Doua nume noi in dealul Copoului

Nicandro Breeveld google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politehnica Iasi continua campania de transferuri, Nicandro Breeveld (32 de ani / mijlocas defensiv) si Didac Devesa (28 de ani / mijlocas defensiv) fiind asteptati astazi la Iasi. Daca vor trece vizita medicala vor semna pe 2 ani cu gruparea din dealul Copoului. Transfer de marca, pe ultima suta de metri! Andrei CRISTEA a revenit la Poli Iasi Brevveld a mai evoluat in Romania in perioada 2010 - 2016. In urma cu noua ani, Astra Giurgiu il transfera pe Breeveld de la gruparea olandeza Telstar. In cei sase ani petrecuti in Romania, mijlocasul din Surinam a evoluat rand pe rand pentru Astra, Jiul Petrosani, Gaz Metan Medias, Pandurii Tg. Jiu si FCSB. Dupa despartirea de FCSB s-a inteles cu arabi ...