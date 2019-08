Doua persoane au decedat si alte doua sunt in stare grava dupa un accident rutier

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au murit, intre care un minor de 16 ani, si doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut luni, la Sendreni, pe DN 25, la intersectia cu DN 2B, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit acesteia, un autoturism care circula spre Galati, pe DN 25, nu a acordat prioritate unei betoniere, la intersectia cu DN 2B, care se deplasa spre Braila. In urma impactului a rezultat decesul soferului autoturismului, de 32 ani si a unui adolescent, de 16 ani, precum si ranirea grava a doi barbati, toti pasageri in autoturism. Accident in Iasi. Un pieton a fost ranit - VIDEO / FOTO In cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamar ...