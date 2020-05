Doua persoane au fost escortate si incarcerate la Penitenciarul Poarta Alba

Doi bărbați au fost escortații și încarcerați la Penitenciarul Poarta Albă

Unul a condus fără permis, altul a produs un accident, fiind sub influența băuturilor alcoolice

La data de 28 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 31 de ani, pe numele căruia Judecătoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.La data de 28 mai a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu au identificat un bărbat, de 56 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 6 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea sub influența băuturilor alcoolice, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă.