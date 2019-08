Doua persoane au fost prinse in flagrant in timp ce incercau sa mituiasca politisti

Un bărbat care a condus băut şi fără permis şi concubina acestuia au fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să mituiască doi agenţi de poliţie cu 200 de euro, produse alimentare şi cosmetice, pentru ca poliţiştii să nu-i întocmească bărbatului dosar penal, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), remis marţi flagrantul de dare de mită s-a realizat luni, la postul de poliţie din Grădinile, de către poliţişti de la Serviciul Judeţean Anticorupţie (SJA) Olt sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, în urma denunţurilor depuse de cei doi poliţişti."În fapt, în noaptea de 23/24.08.2019, doi agenţi de poliţie aflaţi de serviciu pe raza comunei Urzica, au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat din localitate, stabilindu-se că acesta nu poseda permis de conducere. În plus, s-a constatat că cel aflat la volan era sub influenţa băuturilor alcoolice (0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat). Bărbatul a fost condus la Spitalul Corabia pentru recoltarea probelor biologice de sânge, situaţie în care le-a promis celor doi poliţişti că le va da suma de 200 euro pentru a nu-i întocmi dosar penal, ofertă respinsă categoric de către aceştia", se arată în comunicatul citat.

Unul dintre cei doi poliţişti a fost contactat în dimineaţa zilei de 24 august de către o femeie, prietena bărbatului depistat conducând băut şi fără permis, aceasta solicitându-i să "rezolve problema".



Poliţiştii au depus denunţuri la SJA Olt şi a fost întocmit dosar penal, iar luni seara, în jurul orei 19,00, la sediul postului de poliţie Grădinile, iar cele două persoane, o femeie şi un bărbat, au fost prinse în flagrant în timp ce au oferit suma de 200 euro, precum şi produse alimentare şi cosmetice unuia dintre poliţiştii din echipaj, cu precizarea că jumătate din sumă era destinată celuilalt agent de poliţie.



Anchetatorii au dispus faţă de bărbatul şi femeia cercetaţi pentru dare de mită măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.