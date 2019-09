Doua persoane au fost salvate de jandarmi dupa ce au ramas blocate pe un drum forestier

Masina blocata drum forestier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane care au ramas, joi, blocate cu masina pe un drum forestier din Prahova au fost salvate de jandarmi. Cei doi, sot si sotie, s-au ratacit, iar masina s-a impotmolit in noroi. Potrivit IJJ Prahova, un echipaj de jandarmi s-a deplasat in zona impadurita cuprinsa intre localitatile Bustenari si Valcanesti, pentru a ajuta doua persoane blocate cu o autoutilitara pe un drum forestier. Cei doi, sot si sotie, s-au ratacit si au ramas blocati cu masina in noroi. Trupul tanarului care a salvat doi copii de la inec in Olimp a fost gasit „Cele doua persoane, sot si sotie, se deplasau din localitatea Telega in localitatea Valcanesti pentru a participa la un eveniment privat. Conduc ...