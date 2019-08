Doua persoane si-au pierdut viata intr-un accident rutier - FOTO

Accident rutier Tulcea Cosntanta 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, intre Tulcea si Constanta, in comuna Vacareni s-a produs un accident rutier in care si-au pierdut viata o femeie si un copil si au fost ranite alte patru persoane. Inca nu au fost elucidate cauzele producerii accidentului. Se pare ca, autoturismul a iesit in afara carosabilului si s-a rasturnat. ''Salvatorii Sectiei de pompieri Macin au fost solicitati sa intervina in localitatea Vacareni, in urma producerii unui accident rutier. Un autoturism a fost implicat in accident. In urma accidentului au rezultat 6 victime, din care doua prezinta semne incompatibile cu viata (1 femeie si 1 copil). Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, ...