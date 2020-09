Doua romance care au ingrijit un italian bogat au primit o moștenire uriașa

Un italian bogat a decis să se revanşeze după ce două românce au avut grijă de el în ultimii ani ai vieţii. Înainte să moară, bărbatul le-a lăsat, prin testament, peste un milion de euro. Italianul în vârstă de 66 de ani a murit în luna martie, iar cele două românce au aflat că în […] The post Două românce care au îngrijit un italian bogat au primit o moștenire uriașă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.