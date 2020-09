Doua simptome COVID-19, in afara scenariilor sanitare. Se manifesta cel mai frecvent la copii

Diareea și vărsăturile ar putea fi un semn important al Covid-19 la copii, spun cercetătorii, făcând apel pentru actualizarea listei oficiale a simptomelor Serviciului Național de Sănătate din Anglia. Lista de simptome pentru coronavirus la copii include în prezent doar trei indicatori: o temperatură ridicată, o tuse nouă, continuă și o pierdere sau schimbare a […] The post Două simptome COVID-19, în afara scenariilor sanitare. Se manifestă cel mai frecvent la copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.