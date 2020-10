Doua state din Europa de Est, model de discriminare in pandemie

Comunitățile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite în agricultură pentru a împrăștia insecticide, în contextul în care numărul cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus a crescut în această țară. În Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele în care testele Covid au fost făcute de armată, transmite AP. […] The post Două state din Europa de Est, model de discriminare în pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.