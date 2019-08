Doua studente au cumparat canapeaua asta veche cu 90 de lei de la un targ si au dus-o in camera de camin. Cand s-au asezat pe ea, au simtit ceva ciudat la fund. E incredibil ce au gasit in perne, le-a luat cu tremurat

canapea

Dorind sa-si faca un colt de relaxare in camera de camin, doua tinere din Statele Unite au cumparat de pe eBay o canapea veche, cu doar 20 de dolari.



Desi era murdara si mirosea urat tapiteria nu era roasa, asa ca cele doua au fost multumite de afacerea facuta dupa ce au curatat-o un pic si au pus peste ea o husa.



Insa intr-o seara, in timp ce stateau si se uitau la un film, tinerele au simtit ceva ciudat sub fundul lor. Cand au scos husele de pe perne au avut un soc.



Mai multe plicuri cu bani erau ascunse acolo, suma totala pe care au gasit-o ridicandu-se la 40.000 de dolari! Din fericire pe unul dintre plicuri era scris si un numar de telefon, asa ca tinerele au sunat pentru a inapoia banii.



Batrana de la care a fost cumparata canapeaua le-a multumit enorm. „Acestea sunt economiile stranse de sotul meu o viata intreaga. Din pacate el a murit iar eu am fost internata in spital o perioada. Copiii mei au vandut canapeaua fara sa ma intrebe”, a marturisit batrana.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.