Doua transplanturi de cornee intr-o singura zi! Cine sunt femeile care au beneficiat de interventie

Transplant cornee google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de ieri au avut loc doua interventii de transplant de cornee in Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" din Iasi, realizate de echipa condusa de prof. univ. dr Dorin Chiselita. Doua femei, in varsta de 76, respectiv 38 de ani, au fost cele doua persoane ce au beneficiat de aceste interventii. In cazul pacientei in varsta de 38 de ani, care suferise un traumatism inca din adolescenta, s-a realizat o interventie complexa de realizare in aceeasi operatie si a transplantului de cornee si inlocuirea cristalinului afectat de cataracta post-traumatica. A doua pacienta, in varsta de 76 de ani, suferea de edem cronic corneean si nu vedea cu un ochi. Interve ...