Doua victime ale atacului de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca se afla in stare grava

Ministerul Sanatatii a transmis astazi ca doua victime ale atacului de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, dintre cele aduse in unitati medicale din Bucuresti, se afla in stare grava. Barbatul transferat la Spitalul „Sfantul Pantelimon" si care a fost operat este in stare grava, intubat in coma profunda. Declaratii uimitoare ale politistilor care l-au prins pe criminalul de la Sapoca: "Cand am ajuns, portarul era fugarit de pacient cu o bara metalica" Totodata, una dintre pacientele transportate la Spital Universitar, care a fost si ea operata, este in stare grava, intubata, ventilata mecanic si instabila hemodinamic si are „prognostic prost". In noaptea de sambata ...