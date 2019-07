Doua zodii in care s-au nascut cei mai infideli barbati. Uita de increderea in ei! N-au cum sa refuze vreodata o femeie

Cei mai infideli barbati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe lista barbatilor cei mai predispusi la infidelitate se afla si criteriul dat de astre. Potrivit horoscopului, doua dintre zodii sunt aproape imposibil de stapanit atunci cand vine vorba de flirt si de experimentat senzatii noi pe plan amoros. Prima este zodie de foc si arde necontenit, mai ales in materie de amor. Cea de-a doua are ceva mustrari de constiinta, dar se sting repede in fata placerilor trupesti. Zodia Berbec, prima pe lista barbatilor infideli Cand un Berbec va insela, cel mai probabil va face acest pas pentru ca isi doreste o relatie pasionala. Nativii din Berbec sunt extrem de energici si daca partenerul nu poate tine pasul cu ei, se simt indreptatiti sa mearga mai departe ...