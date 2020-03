ARN-ul coronavirusului a fost găsit suprafețe ale navei Princess Cruise până la 17 zile după debarcarea pasagerilor, arată o nouă cercetare citată de cnbc.com. Cercetătorii au analizat focarele COVID-19 de pe nava Diamond Princess, deținută de Carnaval, în Japonia și nava Grand Princess din California. Studiul publicat, luni, de Centrul pentru Cercetarea și Prevenirea Bolilor The post Dovada rezistenței neobișnuite a noului coronavirus: A supraviețuit 17 zile pe nava Princess Diamond appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.