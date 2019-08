Dovezi din dosarul de la Caracal se fac pierdute. Ce a declarat un martor dupa ce a fost chemat de cinci ori la Politie si Procuratura

Luiza Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marturia unei persoane-cheie din dosarul Caracal, un martor al acuzarii care ar fi fost chemat de cinci ori la Politie si la Procuratura pentru ca declaratiile sale initiale ar fi fost pierdute sau "scapate" din dosar in mod absolut complice. Barbatul, despre care se spune ca ar fi ultima persoana care ar fi vazut-o pe Luiza in viata inainte sa urce in masina lui Gheorghe Dinca a facut declaratii despre ancheta. Cantitate impresionanta de oseminte gasita in casa lui Gheorghe Dinca "Am dat declaratii peste declaratii - am dat patru si cu una, cinci. I-am dat lui Tonel la bunica-su in curte si i-am spus cum s-a prezentat, cum era fata. Ziua mea de munca cine mi-a platit-o? Eu am pleca ...