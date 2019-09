„Downton Abbey” a devansat „Ad Astra” si „Rambo V” in box office-ul nord-american

Downton Abbey google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lungmetrajul „Downton Abbey”, bazat pe serialul britanic omonim, a devansat in box office-ul nord-american filmul SF „Ad Astra”, cu Brad Pitt in rol principal, si „Rambo: Last Blood”, al cincilea din franciza cu Sylvester Stallone. Regizat de Julian Fellowes, „Downton Abbey” ii are in distributie pe Hugh Bonneville, Matthew Goode, Maggie Smith, Imelda Staunton, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery si Laura Carmichael. Filmul a debutat cu incasari de 31 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. In ciuda intensei campanii de promovare sustinuta de Fox, „Ad Astra” a debutat pe pozitia secunda in clasamentul nord-american, cu incasari de 19 ...