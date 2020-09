Dr.Adina Alberts: Am decis sa prind ultimul tren

Candidatul Pro București 2020 la Primăria sectorului 1, dr.Adina Alberts, susține pe pagina personală de Facebook că a decis ”să prindă ultimul tren” și să își acorde o clipă de răsuflu înaintea sprintului final de campanie electorală. Ea susține că a prins prilejul și a mers alături de familie la Marea Neagră, la Mamaia:

”În imaginea de mai jos aveți ilustrată fericirea unei mame. Dar și bucuria unui copil care revede marea.

După cum v-am mai spus, mă aflu în acest weekend pe litoralul Mării Negre, la Mamaia. Nu am vrut să treacă vara fără să fiu cu fetița mea, măcar două zile, la mare. Și pentru că până acum nu am avut timp, am decis să “prind ultimul tren”!

*

Este o zi însorită, călduroasă, minunată. Iar Briana mi-a mulțumit cu mulți pupici și mi-a șoptit la ureche că ar vrea să stăm aici 2 luni!”, susține ea.