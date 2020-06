Dr.Adina Alberts: `Cred ca trebuie sa ne amintim cu toții ca suntem romani! Superficialitatea in zona decizionala trebuie sa inceteze!` (Interviu)

Medicul Adina Alberts a acordat un interviu STIRIPESURSE.RO în care aflăm de unde și ce vrea medicul care pe care în ultimele săptămâni l-au putut observa bucureștenii pe panourile din oraș. E doar o campanie publicitară clasică sau e mai mult? Activismul civic manifestat în ultima perioadă sunt doar capriciile unui medic specialist sau e mai mult? Toate acestea și ceva pe deasupra găsiți în interviul atipic de mai jos:

Reporter: - Numele dumneavoastră, mai ales privind activitatea de chirurg, este bine cunoscut. Evident, acest lucru este strâns legat de succesul pe care îl aveți în domeniu și nu numai. Ce înseamnă succesul pentru Adina Alberts?

Adina Alberts: - Succesul înseamnă muncă. Tot ce am realizat în viață a fost prin multă muncă și cred cu tărie că acesta este „secretul”! Nu am făcut vreun compromis, nu am luat-o pe căi “de scurtătură”. În plus, succesul este relativ. Pentru unii, un câștig la loto reprezintă un succes. Pentru mine, acesta gravitează în jurul numelui meu. Dacă oamenii consideră că am fost un doctor bun pentru ei, un om bun, acest lucru reprezintă succesul meu.

R: - Dacă, inspirată de cariera dumneavoastră, o tânără studentă la medicină ar vrea să calce pe urmele dvs, care ar fi cele mai importante trei sfaturi pe care i le-ați oferi?

AA: - Comunic pe rețele de socializare cu mulți tineri, am multe sfaturi să le dau. Depinde ce îmi cer. Am sfătuit o tânără rezidentă să renunțe la o specialitate și să aleagă o alta. Am încurajat tinere care se pregăteau de rezidențiat și le-am dat niște ponturi utile, le-am descris cum este viața de chirurg și le-am lăsat să aleagă. Multe tinere m-au rugat să le descriu cum este viața de chirurg plastician, lucru pe care l-am făcut. Unele dintre ele chiar au ales această meserie. Cea mai tânără persoană cu care am discutat despre acest subiect avea 10 ani. Mi-a spus că eu sunt idolul ei și că vrea să facă în viitor ceea ce fac eu acum. Imi place să fiu de ajutor. Mereu mi-a plăcut, de aceea probabil că m-am făcut medic.

R: - Care sunt cele mai dese cazuri pe care le operați? Ați refuzat să efectuați vreo procedură până acum?

AA: - Cam 30% dintre cei care mi se adresează pentru diverse proceduri, îi refuz politicos. Am acest drept. Și am și conștiință că nu vreau să fac ceva contra normalului. Am responsabilitatea actului chirurgical, îi cunosc beneficiile, dar îi cunosc și limitele. Nu tot ceea ce mi se cere este în acord cu conștiință mea, așa că refuz.

R: - Care este secretul frumuseții dumneavoastră. Cum vă păstrati prospețimea?

AA: - Frumusețea vine din inima mea și din interiorul minții mele. Restul... Alimentație sănătoasă și îngrijire!

R: - Dumneavoastră v-ați făcut vreo operație estetica? Dar soțul, a beneficiat el de îndemânarea dvs de chirurg estetician?

AA: - Am declarat de atâtea ori, sunt adepta intervențiilor chirurgicale de corecție si îmbunatățire a aspectului, mi-am făcut câteva proceduri nechirugicale, și da, și soțului meu îi fac câteva injecții de reîmprospătare. De ce nu aș face-o? Stimați prieteni, de ce se duce omul la tuns, la coafor, la manichiură, la epilare? Pentru că dorește să arate decent și îngrijit. Așa și la noi, cam asta este motivarea predominantă a pacienturii mele. În plus, am devenit promotoarea serviciilor pe care le ofer.

R: - Presupunând că nu ați fi fost medic, ce altă profesie v-ar fi plăcut să aveți? De ce?

AA: - Sunt medic primar în specialitatea chirurgie plastică. Este o profesie care să îmi dă atâta bucurie, ajutând semenii mei. Vreau să fac oamenii fericiți, să le alin durerile… Mă preocupă sănătatea noastră, a tuturor. Știu cum să readuc prospețimea și sănătatea în legumele și fructele pe care le consumăm. Știu cum să purificăm aerul pe care îl respirăm, știu cum am putea face ca să ne alimentăm curat, fără toxine cancerigene, știu ce fel de apă ar trebui să curgă la robinetele noastre. Știu ce trebuie făcut la nivel de administrație pentru că viața noastră să fie mult mai lipsită de noxe. Sunt implicată în numeroase campanii sociale. Am o asociație care îmi poartă numele, prin intermediul căreia aduc “mai binele” în viață cetățenilor sectorului 1 mai ales, pentru că aici exist de peste 30 de ani. Iar lumea mă îndeamnă să candidez la Primăria sectorului 1. Dacă o voi face sau nu, încă nu știu.

R: - Sunteți o persoană publică, iar sticla televizoarelor vă iubește. V-au schimbat în vreun fel apariția pe micile ecrane?

AA: - Nu, deloc. Sunt fix același om ancorat în realitate. De altfel profesia de medic mă împiedică să pierd legătura cu realitatea. Nu mă poate schimba nimic.

R: - Dacă ați fi moderatorul unei emisiuni despre frumusețe, care ar fi cele mai importante trei sfaturi pe care le-ați da femeilor?

AA: - Nu aș fi moderatorul unei emisiuni despre frumusețe. Am avut o astfel de propunere. Am refuzat-o. Am avut și propuneri inedite cum ar fi să prezint moda pe podium, am refuzat și asta. Nimic nu m-a deraiat de la drumul meu de medic. Totodată, am decis să ajut pe oricine vrea să ducă o viață sănătoasă în jungla urbană, astfel că m-am pus pe scris! Acum toată lumea poate avea acces, gratuit, la noua mea carte, „Ghid de sănătate urbană”, în format e-book. Evident, veți găsi un capitol și despre COVID-19, dar acesta e trecător. Restul de subiecte abordate sunt probleme de care nu vom scăpa prea ușor dacă lumea nu o să afle ce se ascunde în spatele lor. Vă garantez că acest ghid va fi revoluționar în ceea ce înseamnă grija față de sănătatea proprie. Trebuie să fim informați să să evităm capcanele vieții urbane.

Iar pentru cititoarele dumneavoastră am următorul sfat:

Doamnelor, respectați-vă! Că să fiți fericite în viață, trebuie să cunoașteți bine o singură persoană, pe dumneavoastră înșivă! Investiți în dumneavoastră, nu în poșete, și pantofi. Vor veni și accesoriile, la vremea potrivită.

R: - Conduceți o clinică de renume, deci și un business în sine. Cum vă descurcați ca manager?

AA: - Sunt propriul meu manager. La momentul în care am deschis nu am găsit un manager pe sănătate care să îmi preia business. Vorbim de 2002. Așa că am învățat din mers. Dar asta nu înseamnă că nu am făcut cursuri de-a lungul timpului… Cele mai recente fiind „Economics for Managers” al Universității Harvard din SUA, pe care l-am terminat recent și „Management Spitalicesc”, al Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, finalizat în urma cu o doar o săptămână.

R: - Sunteți o fină observatoare a societății românești. Cum se mișcă acesta în 2020 față de, să zicem, anul 2000?

AA: - Într-o direcție ciudată! (n.r.râde)

R: - Nivelul nostru de trai este încă unul scăzut, față de Occident. Unde credeți că se greșește, de ce nu ne apropiem cât de cât de veniturile unui italian, unui francez sau unui austriac?

AA: - Pentru că nu toți înțeleg că fară muncă nu putem avea nimic! Și pentru că în continuare mulți români doresc doar beneficii de la stat, fară să ofere nimic în schimb. Pentru că avem corupție în clasa politică și dezinteres față de cetățenii de rând. Pentru că cei care muncesc și aduc plusvaloare sunt secătuiți de rodul muncii lor.

R: - Ați trimis mai multe scrisori deschise, una fostului premier Dancila și două domnului președinte Iohannis, apoi doctorului Arafat. Spuneți-ne ce v-a îndemnat să faceți asta și, mai ales, dacă gesturile dumneavoastră au avut un rezultat pozitiv?

AA: - Indignare față de neimplicarea domniilor lor, asta m-a îndemnat! Comunicare publică deficitară, incorectă pe alocuri, tentative vizibile de manipulare a a opiniei publice. Superficialitatea cu care au tratat probleme atât de grave, este vorba de pandemia pe care o traversam, dar este vorba si de traficul de carne vie, de faptul că ne dispar copile de pe stradă și oficialitățile nu fac nimic să ancheteze aceste crime. Pentru că tinerele noastre se prostituează în toată lumea, România ocupând locul 3 mondial la acest capitol. Chiar și în acest moment, nu pot să respir de indignare!

R: - De ce a intrat Adina Alberts în politică? De ce acum și nu cu cinci ani în urmă?

AA: - Nu pot spune că fac politică! Nu încă! Deocamdată învăț ordinea mondială, studiez, studiez și iar studiez. Și pe măsură ce aprofundez sunt tot mai dezamăgită de ceea ce ni se întâmplă. Nu mai pot aștepta să apară acel lider care să mă reprezinte și pe mine, l-am așteptat prea mult. Vreau să cred că pot să devin eu Acela, cu ajutorul lui Dumnezeu, și a tuturor oamenilor de bună credință. Iar motivarea mea este una singură si autentică, reflectată cel mai bine de cuvintele marelui Titulescu: “Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina.”

R: - Care credeți că trebuie să fie calitățile esențiale ale unui om politic?

AA: - Să fie onest. Și să aibe un singur gând: “ People’s Benefit”, adică „Ce pot eu să fac ca să ajut oamenii”. POLITICA ESTE DOAR DESPRE ȘI PENTRU OAMENI.

R: - Care credeți că este calea corectă pentru România din punctul dumneavoastră de vedere? Social democrația, liberalismul sau valorile conservatoare?

AA: - Cred că trebuie să ne amintim cu toții că suntem români și să acționăm în consecință. Eu îmi iubesc tare mult țara. Nu am plecat deși am avut mai multe oferte tentante. Și nu vreau să plec nici în viitor. Vreau să îmi cresc copilul aici, să facă o școală aici, să știe limba româna la perfecție, să-și iubească țara așa cum o iubesc părinții și bunicii lui. Asta au uitat politicienii actuali. Patriotismul.

R: - Regretați vreo decizie luată vreodată în viață?

AA: - Mi-a luat ceva timp să răspund la această întrebare. Sincer, nu! Pentru că și atunci când, poate pe moment, a părut o decizie greșită, timpul mi-a arătat că am făcut ceea ce trebuia. Deci, NU!