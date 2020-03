Dr. Adrian Streinu Cercel, anunt trist: „Va urma al doilea val in toamna”. Ce trebuie sa faca romanii, de Paste

Medicii din toate tarile afectate sunt intr-o lupta permanent cu noul coronavirus, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca urmeaza o perioada extrem de dificila. In Europa, Italia este tara unde COVID-19 face ravagii, ieri fiind inregistrate sute de decese, iar Romania este ”prinsa” in tot acest lant periculos al infectiei.

Medicul Adrian Streinu Cercel avertizeaza ca va exista ”o perioada de foc” in tara noastra, iar asta se va intampla in urmatoarele patru luni. De ce? Fiindca va urma un al doilea val al infectiei, iar acesta va avea loc in toamna. Mai mult, medicul Cercel ii sfatuieste pe romani sa faca Pastele acasa, sa nu plece nicaieri si sa se protejeze, astfel, de COVID-19, oricat ar fi de neplacuta aceasta distantare sociala. Insa este cea mai buna masura de protectie impotriva infectarii cu noul coronavirus.

„In urmatoarele patru luni va fi o perioada de foc pentru Romania. Va mai urma un al doilea val care va fi in toamna. Primul val va fi dupa Paste. Sistemul este ca un dromader. Capul camilei este o crestere usoara, dupa care urmeaza o perioada de acalmie, o incubatie. In aceasta perioada sunt cei care au venit din Spania, Israel, care contamineaza si imprastie. Urmeaza cocoasa propriu zisa”, a transmis medicul Adrian Streinu Cercel la Romania TV.

Bineinteles, romanii care revin din Spania, Italia sau Israel pot fi oameni purtatori ai virusului ucigas, spune Adrian Streinu Cercel. In Romania, in mediul rural, igiena nu este respectata in mod corespunzator, iar populatia este imbatranita. Si a urmat un avertisment dur al medicului, facut la Antena 3. Exista riscul ca – daca nu vor fi respectate toate regulile impuse – Romania sa se transforme intr-o a doua Italie.

„Ceea ce ne preocupa este nivelul de intoarcere din Spania, Israel, oameni care aduc noi infectii. Practic din momentul in care a aparut cuvantul pandemie, toate tarile sunt pe rosu. La tara avem o populatie imbatranita, iar accesul la apa si sapun este derizoriu”, a transmis medicul la Antena 3.

„Daca ne vom duce sa ne pupam, lucrurile nu vor merge bine. Trebuie sa ne oprim la poarta, respectiv la usa apartamentului. Daca nu intelegem sa facem asta benevol, o vom face fortat. Daca nu stam acasa urmatoarele 10 saptamani… in Romania poate fi ca in Italia”, a completat Adrian Streinu Cercel.

