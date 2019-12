Dr. Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgența București: Tot mai mulți tineri ajung cu afecțiuni grave la spital'

De la începutul anului până în prezent, peste 130.000 de pacienți au fost internați în spitalizare fie continuă, fie de zi în cel mai mare spital din București. Dintre pacienții internați la Spitalul Universitar de Urgență București, 65% au necesitat intervenții chirurgicale.

Managerul Spitalului Universitar de Urgență București, dr. Adriana Nica a vorbit într-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO despre proiectele și măsurile luate pentru a veni în sprijinul pacienților ce ajung la SUUB.

Doamna manager, câți pacienți sunt operați în fiecare an la Spitalul Universitar de Urgență București?

Dr. Adriana Nica: La Spitalul Universitar de Urgență București, din ianuarie 2019 până la începutul acestei luni peste 30.000 de pacienți au necesitat intervenții chirurgicale. Cele mai multe intervenții sunt efectuate de medicii de pe secțiile de chirurgie generală, ortopedică, neurochirurgie, de pe secțiile de obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, CCV, chirurgie vasculară, chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă.

Citește și: Laura Codruța Kovesi lăsată de izbeliște!

Acum, că ați deschis Blocul Operator Central, probabil că numărul intervențiilor chirurgicale va crește?

Dr. Adriana Nica: Am crescut capacitatea operatorie a spitalului, am deschis o structură nouă, unitară, care ne permite să gestionăm mai bine resursele, o structură care seamănă cu cele din lumea civilizată și în care orice doctor care a lucrat într-un bloc operator modern oriunde în această lume, se simte ca ”acasă” și în siguranță. La fel și pacienții noștri, fiindcă cel mai important pentru noi toți este siguranța pacientului.

Trebuie precizat că un bloc operator modern are nevoie de un suport pe măsură și anume sterilizarea. Noi am pregătit și am deschis dinainte o unitate de sterilizare ultramodernă, cu aparate care spală instrumentarul la toate tehnicile moderne și cu ultrasunete și cu abur, unde avem și autoclave cu plasmă. Am introdus un sistem de control și de trasabilitatea a procesului în sterilizare pentru a fi siguri ca o trusă, un instrument a parcurs în condiții de siguranță tot drumul până la a putea fi folosit într-o operație chirurgicală.

Ați redeschis blocul operator după ce 13 ani acesta a stat nefuncțional.

Dr. Adriana Nica: Blocul Operator Central a fost închis pentru consolidare și reparații postconsolidare în perioada 2006 – 2013. Din anul 2018, am început refacerea circuitelor Blocului Central Operator și dotarea acestuia cu aparatură. Încă de la preluarea mandatului de manager al acestui spital mi-am dorit să redeschid Blocul Operator Central și este și proiectul pe care mi l-am asumat când am susținut concursul de manager al Spitalului Universitar de Urgență București. Iată că pe 12 decembrie, deci săptămâna trecută, după ce am luat probe epidemiologice, care au ieșit negative și ne-am asigurat că totul este steril și sigur pentru pacient, am deschis Blocul nou, iar acum chirurgii noștri operează aici. Blocul Operator Central de la Spitalul Universitar de Urgență București are în structură 11 săli dotate cu aparatură medicală de ultimă generație și este cel mai modern din România.

La ce vă referiți mai exact când spuneți aparatură de ultimă generație?

Dr. Adriana Nica: În Blocul Operator Central de la Spitalul Universitar de Urgență există câteva aparate pe care foarte puține spitale din țară le au. Dintre aceste echipamente le-aș enumera pe cele de imagistică performantă: C-arm (RX mobil), O-arm-ul, practic un CT mobil pe care-l avem în sala de neurochirugie. Dacă pacientul are nevoie de o investigație imagistică intraoperatorie, nu mai este transportat din sala de operație în sala de radiologie, ci, datorită acestui O- arm, investigatiile radiologice se pot face chiar în sală, fără a mai deranja pacientul. În plus, sala de neurochirurgie are și un microscop operator și un sistem de neuromonitorizare și neuronavigație pentru urmărirea activității cerebrale a pacientului care este supus intervenției neurochirurgicale.

Blocul Operator Central este dotat și cu aparate de anestezie de înaltă performanță cu capacitate de recrutare pulmonară, electrocautere cu sisteme de sigilare vasculară, lămpi scialitice cu leduri care nu fac umbre, console de anestezie, defibrilatoare, dar avem și coloane de laparoscopie în toate sălile, toracoscopie, atroscopie și laparoscopie 3D.

Citește și: Guvernul Orban, dinamitat din interior: Îmi doresc din toată inima să fie sfârșitul unui asemenea mod de a face politică

Reporter: Aveți și posibilitatea instruirii rezidenților prin transmitere live a operațiilor făcute în noul Bloc Operator?

Dr. Adriana Nica: Da, așa este. Două săli ale Blocului Operator Central sunt dotate și cu sisteme de înregistrare și transmisie on-line audio/video, de unde intervenția să poată fi transmisă live în amfiteatrul Spitalului Universitar pentru studenți și medicii rezidenți, urmând ca astfel să trecem cu toții spre partea de telemedicină, pe care ne-o dorim cu toții.

Doamna doctor, studiile arată că la fiecare 30 de minute un român suferă un infarct. Înțelegem că a scăzut vârsta la care debutează infarctul?

Dr. Adriana Nica: Într-adevăr, tot mai mulți pacienți tineri se prezintă la spital. Colegii mei cardiologi au tratat și pacienți tineri, sub 40 de ani, cu infarct miocardic acut. De la începutul anului și până în prezent aproape 100 de persoane cu vârste între 35 și 44 de ani au ajuns la Spitalul Universitar de Urgență cu diferite forme de infarct miocardic acut. Sunt mulți factori de risc care afectează inima: hipertensiunea arterială, diabetul, creșterea colesterolului și care apar din ce în ce mai des la oamenii tineri. Pentru a avea o inimă sănătoasă, este important să renunţăm la fumat, să avem o dietă fără consum exagerat de sare, grăsimi și zaharuri, o viață activă cu minimum 30 de minute de efort pe zi și evitarea pe cât posibil a stresului.

Au fost transferați și primii pacienți cu elicopterul pe heliport.

Dr. Adriana Nica: Da, săptămâna aceasta au fost transferați la noi cu elicopterul primii pacienți. Până acum au fost aduși patru pacienți, unii cu afecțiuni neurologice, alții cu afecțiuni cardiovasculare severe. Heliportul de la Spitalul Universitar de Urgență reprezintă un mare avantaj pentru bolnavi, deoarece ambulanțele nu mai pierd timp în trafic.

Normalitatea este ca elicopterul să aducă bolnavul direct la unitatea medicală, unde, în cel mai scurt timp cu putință primește ajutorul de care are nevoie. Durează doar câteva minute de la preluare pacientului de la elicopter până este adus la camera de gardă unde i se fac toate investigațiile necesare, adică un timp scurt, pentru că salvarea vieții pacientului este prioritară pentru noi.

Citește și: DNA a deconspirat o altă rețea importantă! .

Heliportul de la Spitalul Universitar este funcțional 24 de ore din 24?

Dr. Adriana Nica: Avem autorizație pe timp de zi și de noapte cu două culoare de zbor, ceea ce ne permite să primim elicoptere în măsura în care ei au condiții meteo favorabile. Noi suntem pregătiți 24 de ore din 24, 7 zile din 7 să primim bonavi. Mai mult decât atât, vreau să adaug că putem primi bolnavi pentru noi, dar și bolnavi care să fie transferați apoi către alte unități medicale din apropiere.

Doamna doctor, revenind la tineri care au probleme de sănătate, ne puteți spune care a fost cea mai tânără pacientă care a venit la centrul integrat pentru sănătatea sânului pe care-l aveți în spital?

Dr Adriana Nica: La Centrul Integrat pentru Sănătatea Sânului care funcționează în Ambulatoriul Spitalului Universitar de Urgență București vin pacienți de toate vârstele, din toate categoriile sociale și din toată țara. Fiecare caz în parte este discutat într-o comisie multidisciplinară din care fac parte medici specializați în radiodiagnostic (ecografie, mamografie, RMN, computer tomograf și scintigrafie osoasă), oncologi, radioterapeuți, chirurgi generaliști și ginecologi, medici anesteziști, chirurgi plasticieni, anatomo-patologi, kinetoterapeuți și psihologi. Am avut paciente și de 90 de ani care au venit aici, dar și de 23 de ani cât a avut cea mai tânără pacientă diagnosticată cu cancer la sân.

Că ați menționat de cancerul la sân, construiți acum un centru de radioterapie pentru bolnavii oncologici?

Dr. Adriana Nica: Pentru a veni în sprijinul bolnavilor care fac radioterapie, la Spitalul Universitar de Urgență București construim acum cel mai modern centru de radioterapie public din țară. Lucrările sunt în toi, utilajele sunt deja pe șantier și în maximum doi ani proiectul va fi finalizat. Aparatura medicală din Centrul de Radioterapie va cuprinde și: două acceleratoare liniare de ultimă generație, aparat pentru brahiterapie; un CT simulator, IRM, sunt modele de aparate unice în România cu ajutorul cărora pacienții oncologici vor putea beneficia de tratamente la cele mai înalte standarde.