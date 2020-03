Dr. Alexandru Rafila: Este tehnic imposibil proiectul testarii tuturor bucureștenilor

Președintele Societății de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, spune că ar fi normal ca succesorul lui Victor Costache la Ministerul Sănătății să aibă o echipă cu atribuții clare și cu o comunicare clară între membrii echipei și în teritoriu. Despre anunțul lui Costache privind testarea tuturor bucureștenilor, Rafila afirmă că din punct de vedere tehnic nu The post Dr. Alexandru Rafila: Este tehnic imposibil proiectul testării tuturor bucureștenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.