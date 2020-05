Dr. Anthony Fauci, strategul SUA de lupta contra COVID-19, in carantina

Trei membri ai grupului de lucru coronavirus al Casei Albe au intrat în carantină după ce au luat contact cu persoane testate pozitiv pentru Covid-19, scrie The Guardian. Se întâmplă exact când premierul britanic, Boris Johnson, se pregătește să dezvăluie „foaia de parcurs” către o nouă normalitate, iar bilanțul infecțiilor globale trece de patru milioane […] The post Dr. Anthony Fauci, strategul SUA de luptă contra COVID-19, în carantină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.