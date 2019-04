Dr. Radu Tincu spune „Fara Dumnezeu nu exista nicio vindecare”

doctor in Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Sectia de Terapie Intensiva, distanta dintre viata si trecerea in nefiinta este atat de mica, incat multi pacienti inceteaza sa mai spere in vindecare. Altii isi pun nadejdea in priceperea medicilor, dar si in ajutorul lui Dumnezeu, caci „fara El nu exista nici o vindecare”, dupa cum spune doctorul Radu Tincu, medic primar Terapie Intensiva la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Acesta vorbeste despre cazurile de insanatosire miraculoasa datorita rugaciunilor si despre importanta prezentei preotului in spital, la capataiul omului bolnav spre vindecarea sufletului acestuia. Tanarul medic sustine cu toata convingerea ca rugaciunile catre Dumnezeu nu raman niciodata fara raspuns. Domnu ...