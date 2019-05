Dr. Simona Tivadar, dezvaluiri despre relatia ei cu Razvan Ciobanu

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, dr. Simona Tivadar, cunoscut nutritionist, explica imprejurarile in care l-a cunoscut pe Razvan Ciobanu si povesteste despre relatia pe care au avut-o. In prima faza, impresia medicului nu a fost una buna: "Noi ne-am cunoscut candva in anii 2004/2005 (cred): avea probleme cu greutatea si si-ar fi dorit sa slabeasca. I-am facut un program de care nu s-a tinut, era un tanar rasfatat si viata lui a urmat alte drumuri", povesteste dr. Tivadar.

"Nu ne-am revazut pana in urma cu cativa ani, cand a revenit avand mult mai putine kilograme, dar cerand ajutorul sa mai piarda cateva. L-am felicitat pentru performanta si l-am intrebat daca si-a facut vreo interventie chirurgicala. ‹‹Nu›› - mi-a raspuns - ‹‹pur si simplu, intr-o zi mi-am dat seama ca asa nu se mai poate, am luat tot programul pe care mi l-ati facut in urma cu peste zece ani si l-am respectat la virgula. Acum, insa, nu mai stiu ce sa fac mai departe si am nevoie de ajutorul dumneavoastra››, a mai spus medicul.

In continuare, ea are doar cuvinte de lauda pentru cel care a fost Razvan Ciobanu: "Am lucrat impreuna aproape doi ani, timp in care s-au intamplat multe; am ras si am plans impreuna. Si toate aceste amanunte vor ramane pe veci ferecate in cabinet, asa cum ar trebui sa ramana in inimile prietenilor sau clientelor lui. Razvan era tot un baiat rasfatat, dar niciodata obraznic. Educat, cu mult umor si extrem de bine crescut. Si capabil sa indure foarte multa frustrare, in ciuda faptului ca ii placea sa se alinte.

Intr-o zi l-am intrebat daca regreta excesele care i-au marcat viata si mi-a spus: ‹‹Da, sigur ca regret destule, dar, pe de alta parte, astazi sunt cine sunt inclusiv datorita experientelor nefericite sau rele ale vietii mele. Si mi le asum pe toate, ca sa pot invata sa nu repet greselile acelea››. M-a impresionat, fiindca intalnesc mai ales oameni care prefera deculpabilizarea facila si autoamagirea sau abdicarea de la responsabilitati."

