Dr. Virgiliu Stroescu spune adevarul despre cafea. ”Ce ni s-a spus pana acum sunt minciuni''

Doctorul Virgiliu Stroescu a vorbit in cadrul unei emisiuni TV despre cafea si despre efectul devastator al acesteia. "Cea mai prestigioasa revista medicala americana a publicat un articol, in 2015, dupa studii indelungate in care se spune urmatorul lucru: cafeaua in cantitate mare favorizeaza cancerul de ficat. Prin prajire, boabele dezvolta 19 substante procancerigene. In momentul in care ajung in celule provoaca mutatii genetice. In cazul gravidelor, cafeaua e si mai nociva. Daca o femeie insarcinata sta la soare si bea cafea, cofeina poate produce malformatii fatului", a explicat cunoscutul doctor. Cat despre antioxidantii care se gasesc in cafea, dr. Stroescu sustine ca acestia su ...