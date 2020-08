Draga 10 august, unde suntem noi?

Imi cer iertare ca in toti ceilalti ani nu am putut fi in piata. Mi-am facut piata din ce am avut, am facut revolutie cum am putut, pentru ca, draga 10 august, poate nu stii, eu fac parte din generatia revolutiei si mineriadelor permanente, la noi nu se mai termina motivele de lupta, indignarea nu are cum sa se linisteasca vreodata, noi ne amintim pentru ce am luptat in 89, eram tineri atunci, draga 10 august, aveam varsta copiilor mei de acum, avam in fata tot viitorul si toate optiunile, am fi ...