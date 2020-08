Draga, Șelly, vtm, ai dat buleala/ OPINIE

Hahahhaha, ce le-a mai tras-o Șelly celor din presă! Ce i-a făcut pe jurnaliști! Cam astea sunt, în rezumat, comentariile pe rețele, după farsa jucată de Șelly celor din presă.

Dragă, Șelly, eu nu te cunosc, dar ca jurnalist am să-ți zic ceva: vtm, bro, Jonule, ai dat buleală! Am să-ți explic și de ce. Eu sunt un jurnalist care lucrează în presa online de vreo 11 ani. Știu și părțile bune, dar și părțile rele ale acestei activități.

Bro, șmecheria făcută de tine, pe vremea mea o făceam la grădiniță. Unul se punea în șezut în spatele unui alt copil și altul îl împingea din față. Și râdeam! Vai, uite că s-a împiedicat! Hahahaha! Cam asta ai făcut și tu: ai făcut un filmuleț, în care apari și tu, lângă mașina avariată. Ulterior, l-ai distribuit pe rețele și ai așteptat ca presa să muște momeala, iar apoi te-ai plâns că nu au verificat jurnaliștii din trei surse.

Vtm, după acel filmuleț, un jurnalist, în mod normal te sună să-ți ceară o reacție sau să te întrebe ce ai fumat de ai reușit să intri cu mașina în stâlp. Pe principiul enunțat de tine ”verificarea din trei surse”, trebuia să faci același scandal și după explozia din Liban. Ce să fi făcut, eu, jurnalist de online, după explozia din Liban? Să fi sunat în Liban să-i întreb dacă ceea ce văd eu în materialul video este adevărat? Nu, frate, dai știrea! În facultate aveam un profesor care ne tot spunea: ”Aveți grijă să nu vă lovească știrea peste bot”.

Eu nu contest manipulările care se produc în presă. Da, există și jurnaliști ”cu misiune”, care fac asta. Dar, Șelly, asta faci și tu. Misiunea ta este să crești numărul de vizualizări la filmulețele de pe Youtube. Pentru asta faci clickbait și spamezi din greu. În filmulețul viral ”Am picat bacul”, chiar tu spui că ai ales acel titlu pentru că altfel nu știai cum să ajungi la cât mai mulți oameni cu respectivul mesaj.

Șelly, eu mă lupt cu tentația asta zi de zi. Eu și colegii mei din presă lucrăm sub presiunea traficului și o zi în care a scăzut traficul, este o zi de ”doliu” pentru noi. Ah, și nu este doar presiunea traficului, mai este și presiunea timpului. În online se lucrează foarte, foarte rapid, de multe ori digeri știrea în timp ce o editezi. Și eu aș face zi de zi ceea ce ai făcut tu, adică să dau un titlu care să nu aibă nicio legătură cu ceea ce este în interior. Eu și mulți alți colegi din presă ne abținem să facem asta. Încercăm tot felul de alte metode: titluri bombastice, cuvinte tari în titlu etc. N-avem de ales! Crezi că noi n-am vrea să dăm titluri curate? Am vrea, dar ”zeul” trafic stă cu ochii pe noi și el ne plătește salariile.

Nici nu-ți mai spun că majoritatea întreprinderilor de presă sunt entități private, adică își pot alege politica editorială. Jurnaliștii n-au misiunea nobilă de a te informa pe tine, complet gratuit. Nu, noi lucrăm pentru trafic și dacă văd un filmuleț în care apare și protagonistul, frate, crede-mă că dau știrea. Îmi iau țeapă? Asta este, data viitoare când va veni vorba despre tine, voi fi extrem de circumspect.

Dragă, Șelly, am văzut că ai făcut turul televiziunilor pe care le tot blamezi. Crezi că acei jurnaliști te-au chemat pentru că se bucurau de ilustra ta prezență? Nu, te-au chemat pentru că se gândeau că vor face audiență. Exact ceea ce cauți și tu!

P.S. Bro, acțiunile de genul ăsta sunt periculoase pentru că riști să pățești ca-n ”Petrică și lupul”. Pe final aș vrea să-ți dau un pont: dacă tot vrei să pui de o manipulare, măcar fă-o profesionist. Uite cum se făcea mai profi: lansai doar un zvon că ai avut accident de mașină, că ești la nu știu ce spital, dar totul pe surse. Prietenii tăi puteau să o înflorească la infinit și la final, primului jurnalist care te suna, îi spuneai că a fost o farsă.

P.S. 1 Ai să te întrebi dacă am scris opinia asta pentru trafic. Este unul dintre puținele cazuri când nu scriu neapărat pentru trafic, ci pentru că sunt jurnalist și îmi place ceea ce fac. Dacă vrei, îți propun un deal: te las o săptămână în locul meu, te învăț ce trebuie să faci și pe urmă te las să scrii știri zi de zi, timp de 8-10 ore pe zi, dar să faci și trafic, iar știrea o dai rapid, rapid de tot.

P.S. 2 Îți mulțumesc pentru lecția de șmecherie. Te-ai plimbat prin sat cu cioara vopsită, dar, vtm, crede-mă că ai dat buleală.