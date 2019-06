Draga sotule,..Scrisoarea care te va face sa razi cu lacrimi

Dragă soţule,

iti scriu aceasta scrisoare ca sa iti zic ca te las pentru ceva mai bun. Am fost o buna nevasta pentru tine in ultimii sapte ani, si nu trebuie sa iti demonstrez asta. Aceste ultime doua saptamani au fost un infern; seful tau azi m-a sunat sa imi spuna ca ti-ai dat demisia si se pare ca e ultima ta „bravura”. Saptamana trecuta te-ai intors acasa si nu ti-ai dat seama ca m-am tuns si mi-am facut unghiile, ca am gatit mancarea ta preferata si ca aveam pe mine o noua marca de lenjerie intima. Te-ai intors acasa, ai mancat in doua minute si te-ai dus imediat la culcare dupa ce ai vazut meciul. Nu imi mai spui ca ma iubesti, nu ma mai atingi… Nu stiu daca faci misto de mine, daca nu ma mai iubesti, dar orice ar fi, eu te las.

Noroc bun!

Semnat: Nevasta-ta.

P.S.: Daca ai vrea sa ma cauti, sa nu o faci. Eu si frate-tau ne-am mutat la Alba-Iulia si traim impreuna”

Sotul raspunde:

“Draga nevasta, nimic nu mi-a completat ziua de azi, decat faptul ca am citit scrisoarea ta. E adevarat ca am fost casatoriti sapte ani, dar nu ai fost nici pe aproape de a te comporta ca o buna nevasta. E asa de rau intre noi, incat impreuna nu se mai poate. Mi-am dat seama ca te-ai tuns saptamana trecuta, dar primul lucru la care m-am gandit a fost: „zici ca e barbat”. Mama m-a invatat sa nu zic nimic, daca nu am ceva dragut de zis. Ai gatit mancarea mea preferata, dar cred ca m-ai incurcat cu frate-meu, pentru ca eu nu mai mananc carne de porc de zece ani. M-am culcat cand am vazut lenjeria ta noua, pentru ca avea inca eticheta cu pretul pe ea: 490 de lei. Am sperat sa fie doar o coincidenta cu faptul ca in acea zi frate-meu mi-a cerut 500 de lei imprumut.

Cu toate acestea simteam ca te iubesc si speram sa iesim din criza asta. Asa ca, atunci cand am aflat ca am castigat 10 milioane de € la loto, mi-am dat demisia si am cumparat 2 bilete pentru Bora-Bora. Dar cand m-am intors acasa erai deja plecata. Cred ca totul se intampla cu un anume motiv. Sper ca viata sa iti fie plina de tot ce ti-ai dorit vreodata. Avocatul mi-a spus, ca din cauza scrisorii pe care mi-ai lasat-o nu vei avea nici un leu de la mine. Ai grija de tine!

Semnat: Bogat rau de tot… si liber!

P.S.: Nu stiu daca ti-am zis vreodata, dar fratele meu, inainte se numea Maria, nu Marian. Sper ca asta nu e o problema pentru tine…”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.