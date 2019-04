Dragnea ameninta cu demiterea conducerile mai multor institutii publice: Un ultim avertisment!

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis, miercuri, "un ultim avertisment" catre Autoritatea Sanitar-Veterinara, Protectia Consumatorului, Antifrauda si Vami, spunand ca, daca cei de la aceste institutii nu sunt in stare sa analizeze fiecare fruct sau leguma care intra in Romania, ca sa nu mai intre produse nesanatoase in tara, atunci sa plece acasa.