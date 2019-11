Dragnea ar putea fi dus marti in instanta. Incepe procesul in care contesta condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, ar putea fi scos marti din Penitenciarul Rahova si dus la Inalta Curte, unde judecatorii discuta contestatia in anulare facuta de acesta impotriva sentintei definitive la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul Angajarilor fictive.