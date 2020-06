Dragnea: Chiar Dancu a fost cel care mi-a vorbit despre statul paralel. Știa de la Maior și Coldea

Fostul premier Liviu Dragnea a vorbit, în cadrul interviului acordat Ancăi Alexandrescu, despre relația sa cu Vasile Dâncu și atacurile acestuia din ultima perioadă. „Eu îmi asum faptul că l-am considerat unul dintre cei mai buni prieteni pe Vasile Dâncu și mă feresc să vorbesc urât, dar eu vreau să spun că despre statul paralel […] The post Dragnea: Chiar Dâncu a fost cel care mi-a vorbit despre statul paralel. Știa de la Maior și Coldea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.