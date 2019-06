Dragnea este cu moralul la pamant in inchisoare: ‹‹A ajuns sa strige numele Irinei, iar gardienii…››

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistii de la cancan.ro au obtinut declaratii exclusive de la o sursa anonima. Conform acesteia, Liviu Dragnea ar fi "capotat" in inchisoare! Fostul lider al principalului partid de guvernamant ar fi ajuns sa strige numele iubitei, Irina Tanase, iar gardienii sunt cu ochii in patru, cu ordinul clar sa evite o tragedie. Liviu Dragnea se afla, in prezent, la Penitenciarul Rahova, unde a inceput executarea pedepsei de trei ani si sase luni de inchisoare. Insa, vreme de 21 de zile, fostul lider al PSD se va afla in carantina, pentru a fi supus unor investigatii medicale si pentru a se acomoda, in acelasi timp, cu regimul de detentie. “Este cu moralul la pamant, inca nu-i vine sa creada ca a ajuns la inchisoare. E ...