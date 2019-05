Dragnea: Și Trump are probleme cu statul paralel

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat marți, la Adevărul, că rezultatele economice ale SUA demonstrează faptul că politicile introduse de Donald Trump sunt bune și că președintele american face „cât e lăsat să facă” pentru că și peste Ocean funcționează un stat paralel.

Întrebat dacă îi place modelul de politician întruchipat de președintele SUA, Donald Trump, liderul PSD a zis:

„Cand ma uit la oamenei alesi, nu cocotati, oricine ales intr-o functie are in spate o legitimitate. Se pare ca ceea ce face Donald Trump sunt politici de succces, apreciate de americani. Am spus si in 2016, era foarte multa galagie, Trump pune America pe primul loc, adica e interesat sa se dezvolte infrastructura, sa creasca numarul locurilor de munca, sa se dezvolte firmele, sa protejeze interesele americane. Ceea ce face Trump in America are mare succes si rezultatele economice dovedesc ca politicile lui sunt bune. Cât e lăsat să facă, ca și el are probleme suficient acolo cu Deep State (statul paralel, n.red.), nu o spunem noi, spun ei”.