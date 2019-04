Dragnea, intampinat de protestatari si la Botosani: Infractorule! Rusine!

Mihai Bendeac a socat opinia publica dupa ce a afirmat mai multe lucruri despre Andra Maruta. Prezent in show-ul de televiziune ''iUmor'', Mihai Bendeac a marturisit ca are fetishuri cu picioarele vedetelor. Acesta a remarcat ca pe wikifeet, Hilary Duff are cele mai multe fotografii.