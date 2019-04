Dragnea la proces: 3 barbati, ridicati de jandarmi. Avocatii cer recuzarea unei judecatoare

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu.

Mai multi protestatari, dar si sustinatori ai lui Liviu Dragnea s-au adunat, luni, la sediul instantei supreme, pentru a-l astepta pe presedintele PSD.

Jandarmeria anunta ca s-au luat masuri de ordine si siguranta publica si in zona exterioara a sediului ICCJ, ”avand in vedere prezenta a doua grupuri de persoane”.

”Suntem in masura sa adaptam dispozitivul de jandarmi in functie de numarul de persoane prezente in spatiul public, cu scopul de a nu periclita buna desfasurare a activitatilor institutiei si pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica.” - se arata in comunicatul Jandarmeriei.

Avocatii lui Liviu Dragnea au recuzat o judecatoare, Simona Daniela Encean, pe motiv ca sotul ei este un sustinator al PSD si nu poate fi impartiala.

De altfel, luni dimineata, judecatoarea Encean a depus o cerere de abtinere, insa solicitarea a fost respinsa.

Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a anuntat insa ca solicita recuzarea judecatoarei Simona Encean, pe motiv ca acesta nu ar mai fi impartiala.

“Am gasit pe Internet mai multe articole, in care se spune ca sotul doamnei judecator este un sustinator fervent al PSD. Este afectata impartialitatea doamnei judecator. Dansa nu mai poate face din acest complet”, a spus avocata.

Procesul a fost suspendat pentru o jumatate de ora, pentru ca cererea de recuzare sa fie solutionata de un alt complet. La acest termen, Dragnea ar trebui sa fie audiat de magistrati.

