Dragnea, negru de suparare! Acesta a depus plangere dupa alegerile prezidentiale 2019, turul 2.

Liviu Dragnea

Flavia Teodosiu, avocata sa, a facut plangere la Biroul Electoral Central si la Parchetul de pe Langa Judecatoria Sectorului 5 pentru ca fostului lider PSD i-au fost incalcate drepturile electorale.

Aceasta decizie a venit in contextul in care nu a fost lasat sa voteze, in cadrul Penitenciarului Rahova, in ciuda faptului ca acesta nu are drepturile electorale interzise de catre instanta.

„Avand in vedere cele de mai sus, consider ca prin impiedicarea mea de a-mi exercita dreptul de a alege, mi s-au incalcat drepturile constitutionale mai sus mentionate, persoanele responsabile pentru aceasta situatie facandu-se vinovate de savarsirea infractiunilor prevazute de art 385 si art. 297 al. 1 si 2- teza I Cod penal”, scrie Liviu Dragnea, in plangere, potrivit luju.ro.

Dupa turul doi, al Alegerilor Prezidentiale 2019. Klaus Iohannis a castigat. Potrivit rezultatelor partiale furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, dupa numararea voturilor din 99,9% din sectiile de votare din tara, Iohannis a obtinut 63,44% din totalul voturilor exprimate in tara, in timp ce Viorica Dancila a fost votata de 36,54%

