Dragnea pierde procesul deschis Comisiei Europene la Tribunalul UE si trebuie sa plateasca

Tribunalul Uniunii Europene de la Luxemburg a respins cererea prin care Liviu Dragnea a chemat in judecata Comisia Europeana, pe care o acuza ca nu i-a acordat dreptul la aparare si nu a respectat prezumtia de nevinovatie in cazul in care OLAF a investigat fraudele cu bani europeni de care s-ar face vinovata compania Tel Drum.